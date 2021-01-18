В Днепре отменили массовые купания на Крещение

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Освященную воду можно будет набрать возле храмов

Городские власти Днепра решили отменить массовые купания на Крещение в связи с карантином и сильные морозы. Об этом сообщила пресс-служба Днепровского городского совета.

"Погружение во время низкой температуры воздуха и воды может спровоцировать стресс для организма человека, а также различные осложнения для здоровья. Среди прочего могут обостриться хронические заболевания, а также развиться болезни верхних дыхательных путей, ОРВИ, нарушение кровообращения в нижних конечностях (вплоть до гангрены), инфаркты, инсульты и тому подобное", – говорится в сообщении.

В то же время в городе в этом году не состоится традиционный крестный ход к реке. Освященную воду можно будет набрать возле храмов.

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Напомним, ранее стало известно, что городские власти Житомира постановили, что в этом году в связи с карантином, в городе не будут освящать воду в Гидропарке по случаю Крещения, которое приходится на 19 января.