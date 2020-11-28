В Днепре несколько мужчин устроили стрельбу возле кафе, четверо раненых

Заведение работало несмотря на "карантин выходного дня"

В Днепре произошла стычка между клиентами и охранниками кафе, которое работало несмотря на карантинные ограничения, в результате чего четверо участников конфликта получили огнестрельные и ножевые ранения. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Днепропетровской области.

Отмечается, что инцидент произошел сегодня, 28 ноября, около 5 утра. Тогда пятеро отдыхающих, по предварительной договоренности с администрацией заведения, через служебные двери попали в кафе. Под утро на улице между клиентами и охраной заведения возникла стычка, в результате которой 37-летний охранник получил огнестрельные ранения, поэтому его госпитализировали. При этом трое посетителей кафе получили ножевые ранения.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по статье "Хулиганство". Во время обысков с места преступления изъяли гильзы от травматического оружия.

Также оказалось, что с начала ноября правоохранители зафиксировали 8 фактов нарушений карантинных норм со стороны администрации кафе, где произошел конфликт. По фактам правонарушений было составлено 5 административных протоколов.

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Напомним, недавно в Киеве на Печерске нетрезвый мужчина зашел в аптеку без маски и после вывода охраной устроил стрельбу на улице. Правонарушитель выстрелил в асфальт, поэтому никто не пострадал.