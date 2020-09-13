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В Днепре маршрутка и такси попали в ДТП, есть пострадавшие

В Днепре маршрутка и такси попали ДТП Днепр Оперативный

Одного из пострадавших госпитализировали с травмой головы

В воскресенье, 13 сентября, в Днепре произошло ДТП с участием маршрутки и такси, в результате чего пострадали не менее двух человек. Об этом сообщает "Днепр Оперативный". 

Как отмечается, авария в городе случилась примерно в 12:30 на пересечении проспекта Поля и улицы Титова. По предварительной информации, столкновение произошло между маршруткой №156 и автомобилем Chevrolet одной из служб такси. Правоохранители с места происшествия отметили, что водитель Chevrolet решил вернуть и не убедился в безопасности маневра, после чего врезался в маршрутку.

В результате ДТП пострадали девушка, находившаяся в маршрутке, и водитель такси. Мужчину с места аварии госпитализировали с травмой головы. 

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Напомним, 11 сентября на трассе Киев-Харьков-Довжанский произошло масштабное ДТП с участием грузовика, микроавтобуса и легковушки. В результате столкновения погибли 6 человек, а еще почти два десятка получили травмы. 

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