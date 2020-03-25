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В Днепре депутаты горсовета провели сессию на открытом воздухе, в масках и с соблюдением дистанции

Голосование происходило в режиме онлайн

Депутаты Днепровского горсовета VII созыва провели сессию в новом формате с соблюдением всех мер защиты от коронавирусной инфекции - на открытом воздухе, с соблюдением социальной дистанции и в основном в защитных масках.

Об этом стало известно из трансляции заседания в YouTube.

Так, депутаты сидели на стульях, на нужной друг от друга дистанции, а голосовали сначала руками.

Всего на заседание пришло 48 депутатов.

В начале сессии было принято решение об изменении регламента проведения сессии, учитывая постановление Кабмина о общенациональном карантине.

Позже депутаты вернулись на рабочие места, где голосование решили проводить в онлайн-режиме.

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Основные вопросы, которые рассматривались, - это финансово-бюджетные вопросы и изменения касательно ряда муниципальных программ.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепропетровской области объявили чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса.

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Известно, что Днепр вслед за Киевом вводит спецбилеты в общественный транспорт.

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