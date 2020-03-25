В Днепре депутаты горсовета провели сессию на открытом воздухе, в масках и с соблюдением дистанции
Голосование происходило в режиме онлайн
Депутаты Днепровского горсовета VII созыва провели сессию в новом формате с соблюдением всех мер защиты от коронавирусной инфекции - на открытом воздухе, с соблюдением социальной дистанции и в основном в защитных масках.
Об этом стало известно из трансляции заседания в YouTube.
Так, депутаты сидели на стульях, на нужной друг от друга дистанции, а голосовали сначала руками.
Всего на заседание пришло 48 депутатов.
В начале сессии было принято решение об изменении регламента проведения сессии, учитывая постановление Кабмина о общенациональном карантине.
Позже депутаты вернулись на рабочие места, где голосование решили проводить в онлайн-режиме.
Основные вопросы, которые рассматривались, - это финансово-бюджетные вопросы и изменения касательно ряда муниципальных программ.
Напомним, ранее сообщалось, что в Днепропетровской области объявили чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса.
Известно, что Днепр вслед за Киевом вводит спецбилеты в общественный транспорт.