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В Черновицкой области произошло землетрясение

По словам сейсмологов, толчки не несли угрозы людям

Фото из открытых источников

Вчера, 23 июля, в селе Белоусовка Сокирянского района Черновицкой области произошло землетрясение. Об этом сообщила пресс-служба Главного центра специального контроля Государственного космического агентства Украины.

Отмечается, что явление заметили в 17:49. Магнитуда землетрясения составила 2,0 балла.

По словам сейсмологов, он не нес никакой угрозы, поскольку эпицентр располагался на глубине 3 км. По расчетам ученых, интенсивность колебаний землетрясения лежала ниже предела чувствительности людей.

Напомним, не так давно два землетрясения за сутки произошли в Закарпатской области. Подземные толчки были зафиксированы в Тячевском и Иршавском районах. Тогда сообщалось, что первое землетрясение было магнитудой 1,1, а второе - 2,3 бала.

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А в среду, 22 июля, мощное землетрясение всколыхнуло Аляску. Его силу оценили в 7,8 балла. Толчки зафиксировали в 98 километрах на северо-восток от населенного пункта Перривилл. 

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