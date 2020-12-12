В Черновицкой области произошел конфликт между представителями двух религиозных общин, повреждена церковь

Конфликт на территории церкви в селе Михальча Нацполиция

На место конфликта были привлечены дополнительные силы полиции

В селе Михальча Черновицкой области произошел конфликт между представителями двух религиозных общин, в ходе которого было повреждено имущество храма. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

По предварительной информации, конфликт между прихожанами возник 12 декабря из-за вопроса использования церкви.

"В полицию поступило сообщение, что в селе Михальча Сторожинецкого района неизвестные лица не пускают прихожан на территорию церкви и вероятно повредили имущество храма", - отметили в полиции.

Впоследствии было установлено, что между представителями двух религиозных общин возник спор относительно пользования культовым сооружением. В результате конфликта было повреждено несколько окон церкви.

Конфликт на территории церкви в селе Михальча Нацполиция

В связи с этим для обеспечения публичной безопасности и порядка были привлечены дополнительные силы полиции. Кроме этого, правоохранители начали проводить с присутствующими профилактическую работу и разъяснять ответственность за нарушение законодательства. Ситуация полностью контролируется.

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Напомним, несколько месяцев назад правоохранители разоблачили интернет-агитаторов, которые разжигали религиозную и межнациональную рознь на территории Украины.