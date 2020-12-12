live
Новости » События Читати новину українською

В Черновицкой области произошел конфликт между представителями двух религиозных общин, повреждена церковь

Конфликт на территории церкви в селе Михальча Нацполиция

На место конфликта были привлечены дополнительные силы полиции

В селе Михальча Черновицкой области произошел конфликт между представителями двух религиозных общин, в ходе которого было повреждено имущество храма. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

По предварительной информации, конфликт между прихожанами возник 12 декабря из-за вопроса использования церкви. 

"В полицию поступило сообщение, что в селе Михальча Сторожинецкого района неизвестные лица не пускают прихожан на территорию церкви и вероятно повредили имущество храма", - отметили в полиции.

Впоследствии было установлено, что между представителями двух религиозных общин возник спор относительно пользования культовым сооружением. В результате конфликта было повреждено несколько окон церкви.

Конфликт на территории церкви в селе Михальча Нацполиция

В связи с этим для обеспечения публичной безопасности и порядка были привлечены дополнительные силы полиции. Кроме этого, правоохранители начали проводить с присутствующими профилактическую работу и разъяснять ответственность за нарушение законодательства. Ситуация полностью контролируется.

Новости по теме: В УГКЦ рассматривают возможность примирения с другими православными церквями Украины

Напомним, несколько месяцев назад правоохранители разоблачили интернет-агитаторов, которые разжигали религиозную и межнациональную рознь на территории Украины.  

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В Украине со следующего года стоимость коммунальных услуг увеличится на 20-30%, - эксперт Долговой коллапс будет нарастать: Кучеренко подсчитал, сколько денег вынет из карманов украинцев очередное повышение тарифов Тарифы в Украине снова растут: Почему взялись за электроэнергию и транспортировку газа и когда ждать повышения Цены вырастут на все: Повышение платы за газ – лишь первый этап того, что ждет украинцев в будущем, – Сергей Лямец
Loading...

программы канала ZIK

Торговля с РФ. Локдаун. Газ и тарифы. Зверобой идет в Раду | Ток-шоу
Липовые тесты на COVID-19. Почему больницы отказываются помогать? | COVID-19: Поддерживаем друг друга
Михаил Погребинский | Ток-шоу
Годовщина
Маруся Зверобой - в Раду. Министры без портфелей. Второй пик безработицы | Ток-шоу
Непогода в Украине: Каток на дорогах. Новый санитарный регламент для школ | #Новости | 11.12.20