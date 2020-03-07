В Черновицкой области еще одного человека госпитализировали с подозрением на коронавирус

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Пациент прибыл из страны, где зафиксированы случаи заражения COVID-19

Сегодня, 7 марта, в Черновицкой области еще одного человека отправили в больницу с подозрением на коронавирус.

Об этом сообщили в Черновицкой ОГА.

Как отмечается, он находился в стране, где были зафиксированы случаи заражения коронавирусом.

"Еще одного человека с подозрением на коронавирус госпитализировали сегодня, 7 марта, в областную клиническую больницу. Пациент имеет признаки инфекционного заболевания и прибыл из страны, где зафиксированы случаи заражения COVID-19", - говорится в сообщении.

Известно, что в целом в области госпитализированы 7 человек с подозрением на коронавирус.

Напомним, 4 марта в инфекционное отделение Черновицкой областной клинической больницы госпитализировали двух людей – мужчину и женщину с подозрением на китайский коронавирус.

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5 марта стало известно, что еще двух буковинцев в Черновицкой области госпитализировали в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус.

В тот же день в Черновицкой ОГА заявили, что по состоянию на 5 марта в области пятерых человек госпитализировали с подозрением на COVID-2019.