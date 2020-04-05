В Черновицкой области двое детей попали в реанимацию с подозрением на коронавирус

Фото из открытых источников

Медики утверждают, что их состояние тяжелое, они находятся на кислородной дотации

В реанимационное отделение Черновицкой областной детской больницы доставили двух детей с подозрением на коронавирус.

Об этом сообщили в Черновицкой ОГА.

В настоящее время состояние детей средне тяжелое, они находятся на кислородной дотации.

Отмечается, что еще трое пациентов находятся в реанимации Глыбоцкой центральной районной больницы. У одного из них коронавирус уже диагностировали, у другого лишь подозрение. Третий пациент попал в больницу ночью в тяжелом состоянии, сейчас он подключен к аппарату ИВЛ.

"В медицинских учреждениях области по состоянию на 5 апреля, находятся трое пациентов в критическом состоянии, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Помощь им оказывают в соответствии с действующими протоколами", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что Черновицкая область ввела особый режим на въезд и выезд из-за пандемии.

Также сообщалось, что в Черновицкой области восемь человек уже выздоровели от COVID-19.