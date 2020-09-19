В Черновицкой области автобус с пассажирами попал в ДТП, 12 пострадавших

В Черновицкой области автобус с пассажирами попал в аварию Фото из открытых источников

В результате столкновения погиб по меньшей мере один человек

В Черновицкой области произошло ДТП с участием автомобиля и пассажирского автобуса, в результате чего погиб человек, а еще 12 человек пострадали. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Как отмечается, авария случилась в субботу, 19 сентября, примерно в час ночи вблизи села Недобоевцы в Хотинском районе.

"Произошло столкновение легкового автомобиля с пассажирским микроавтобусом, в результате чего погиб 1 и пострадали 12 человек, которые с травмами разных степеней тяжести госпитализированы в больницу", - отметили в ГСЧС.

К дислокации были привлечены 6 спасателей и 2 единицы техники.

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Обстоятельства столкновения и другие подробности аварии устанавливают правоохранители.

Напомним, недавно в Хмельницкой области произошло ДТП с участием пассажирского рейсового автобуса и легкового автомобиля. В результате аварии госпитализировали по меньшей мере семь человек.

Кроме этого, ранее авария с участием маршрутного такси случилась в Днепре. Там водитель легковушки решил повернуть и не убедился в безопасности маневра, в результате чего произошло столкновение, и пострадали девушка и водитель.