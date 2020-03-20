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В Черновцах зафиксировано 5 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19

Фото из открытых источников

Сейчас всего в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них - летальные

В Черновцах зафиксировано пять новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Минздрав в своем телеграмм-канале "Короновирус_инфо".

"Вечером 19 марта по результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины зафиксировано 5 новых случаев инфицирования коронавирусом. Пациенты изолированы, их состояние стабильное", - отмечается в сообщении.

То есть, сейчас в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них - летальные. За день количество инфицированных увеличилось на 10 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что короновирусом заболели люди в Черновицкой (10), Житомирской (2), Киевской (2), Донецкой (1), Ивано-Франковской (1), Днепропетровской (2) области и г. Киев (3).

Накануне вечером было известно о 16 случаях заражения COVID-19. 

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