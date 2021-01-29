В Черновцах средь бела дня на улице подрались водители, двоих человек госпитализировали

В Черновцах двое водителей и их пассажиры устроили драку Фото из открытых источников

На территории области введена спецоперация

В Черновцах между водителями двух автомобилей среди белого дня на улице завязался конфликт, переросший в драку. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как отмечается, инцидент произошел 28 января на проспекте Независимости.

"Со слов заявителя, во время инцидента водитель микроавтобуса Opel Vivaro и двое его пассажиров нанесли телесные повреждения водителю и пассажиру автомобиля Ford Focus и скрылись в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

Фото Нацполиция

При этом добавляется, что правонарушители во время драки применяли деревянные палки и оружие неустановленного образца. В результате столкновения пострадали двое черновчан 25 и 38 лет, их госпитализировали. Медики диагностировали у них травмы ног и головы.

Фото Нацполиция

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства конфликта, осматривают место преступления и опрашивают свидетелей. На территории области введена специальная полицейская операция по розыску злоумышленников.

Фото Нацполиция

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