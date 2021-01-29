В Черновцах средь бела дня на улице подрались водители, двоих человек госпитализировали
На территории области введена спецоперация
В Черновцах между водителями двух автомобилей среди белого дня на улице завязался конфликт, переросший в драку. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Как отмечается, инцидент произошел 28 января на проспекте Независимости.
"Со слов заявителя, во время инцидента водитель микроавтобуса Opel Vivaro и двое его пассажиров нанесли телесные повреждения водителю и пассажиру автомобиля Ford Focus и скрылись в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.
При этом добавляется, что правонарушители во время драки применяли деревянные палки и оружие неустановленного образца. В результате столкновения пострадали двое черновчан 25 и 38 лет, их госпитализировали. Медики диагностировали у них травмы ног и головы.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства конфликта, осматривают место преступления и опрашивают свидетелей. На территории области введена специальная полицейская операция по розыску злоумышленников.
Ранее сообщалось, что в столице произошла массовая драка. Всего в схватке приняло участие шестеро человек.