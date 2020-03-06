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В Черновцах поймали женщину, которая распространяла ложные слухи о коронавирусе

Женщина рассказывала непроверенную информацию журналистам

Иллюстративное фото

 Фото из открытых источников

В Черновцах задержали женщину, которая общаясь с журналистами, распространяла ложную информацию о коронавирусе COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Черновицкой области. 

Согласно сообщению, 59-летняя черновчанка принимала активное участие в собрании жителей одного из многоквартирных домов в городе. Не владея достоверными фактами об указанном заболевании, она распространила ложные сведения через средства массовой информации, что могло привести к социальной напряженности, нарушению общественного порядка и другим негативным последствиям.

Как отмечается, местные правоохранители составили в отношении женщины административный протокол по признакам статьи 173-1 (распространение ложных слухов) Кодекса Украины об административных правонарушениях, что предусматривает наложение штрафа от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением двадцати процентов заработка.

Напомним, из-за опасности распространения коронавируса COVID-19 на неподконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой и Луганской областей временно вводят ограничения на контрольных пунктах въезда-выезда из ОРДЛО

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