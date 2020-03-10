В Черновцах госпитализировали еще одного человека с подозрением на коронавирус
Мужчина также вернулся из одной из стран, где зафиксирован случай заболевания
В Черновцах сегодня, 10 марта, был госпитализирован мужчина с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.
Отмечается, что мужчина вернулся из одной из стран, где зафиксирован случай заражения на COVID-19.
Он был госпитализирован с признаками инфекционного заболевания.
Следовательно, всего в больницах с подозрением на коронавирус находятся 3 человека.
Ранее тест на заражение коронавирусной инфекции проходили 6 жителей Буковины, впрочем во всех случаях результат оказался отрицательным.
Также в ОГА сообщили о состоянии мужчины, у которого диагностирован коронавирусной инфекции. По словам пресс-службы, мужчина находится в стабильном состоянии, имеет нормальную температуру и слабость.
Напомним, ранее директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреєсус предостерегал, что угроза пандемии коронавирус COVID-19 становится реальной.