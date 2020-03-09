В Черновцах госпитализировали еще одного человека с подозрением на коронавирус

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Он прибыл из страны, где зафиксирована вспышка инфекции

В Черновцах с подозрением с заболеванием на коронавирус COVID-19 госпитализировали мужчину, который вернулся из одной из стран, где зафиксирована вспышка вируса. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.

Отмечается, что пациента госпитализировали 9 марта, он имеет признаки инфекционного заболевания. Но страна, из которой он вернулся, не называется.

Ранее результаты тестов на коронавирус в 6 буковинцев, которых госпитализировали в инфекционное отделение областной клинической больницы, оказались отрицательными. Также не подтверждено COVID-19 у контактных лиц.

Результаты анализов мужчины, которого с подозрением на коронавирус привезли в больницу 7 марта, пока ждут.

Раньше сообщалось, что на прошлой неделе в Центр общественного здоровья поступило 9 сообщений о подозрении заболевания COVID-19.