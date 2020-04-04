В Чернобыльской зоне загорелся лес: К тушению пожара привлекли авиацию
В ГСЧС объясняют, что трудности тушения заключаются в том, что на отдельных участках есть повышенный радиационный фон
В Чернобыльской зоне отчуждения возник лесной пожар, который охватил 20 гектаров леса - для ликвидации чрезвычайного происшествия привлекли авиацию и 18 единиц техники.
Об этом сообщили в ГСЧС.
Как отмечается, в ГСЧС поступила информация, что в Зоне отчуждения вблизи села Владимировка, Котовского лесничества, возник верховой лесной пожар.
Впоследствии из города Нежин для тушения пожара вылетели два самолета АН-32П ГСЧС, а потом и вертолет ГСЧС МИ-8.
По данным ГСЧС, всего к тушению пожара привлечено более 90 пожарных и 18 единиц техники.
Кроме этого, к месту пожара отправили еще 9 единиц техники и 40 спасателей.
В ГСЧС объясняют, что тушение пожара осложняется повышенным радиационным фоном на отдельных участках горения, однако угрозы населенным пунктам нет.
Напомним, ранее сообщалось, что в Закарпатской области спасателям пришлось тушить возгорание сухой травы, которое едва не уничтожило Долину нарциссов - часть Карпатского биосферного заповедника.