В Чернобыльской зоне загорелся лес: К тушению пожара привлекли авиацию

Пожар в Чернобыльской зоне фото - ГСЧС

В ГСЧС объясняют, что трудности тушения заключаются в том, что на отдельных участках есть повышенный радиационный фон

В Чернобыльской зоне отчуждения возник лесной пожар, который охватил 20 гектаров леса - для ликвидации чрезвычайного происшествия привлекли авиацию и 18 единиц техники.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Как отмечается, в ГСЧС поступила информация, что в Зоне отчуждения вблизи села Владимировка, Котовского лесничества, возник верховой лесной пожар.

Впоследствии из города Нежин для тушения пожара вылетели два самолета АН-32П ГСЧС, а потом и вертолет ГСЧС МИ-8.

По данным ГСЧС, всего к тушению пожара привлечено более 90 пожарных и 18 единиц техники.

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Кроме этого, к месту пожара отправили еще 9 единиц техники и 40 спасателей.

В ГСЧС объясняют, что тушение пожара осложняется повышенным радиационным фоном на отдельных участках горения, однако угрозы населенным пунктам нет.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Закарпатской области спасателям пришлось тушить возгорание сухой травы, которое едва не уничтожило Долину нарциссов - часть Карпатского биосферного заповедника.