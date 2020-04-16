В Чернобыльской зоне снова начался пожар

Некоторые очаги возгорания в зоне отчуждения расположены в таких местах, где нет подъезда ГСЧС Украины в Житомирской области, Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения

Также сообщается, что в зоне отчуждения поднялась буря

В Чернобыльской зоне отчуждения снова начался пожар. Об этом сообщил директор Chornobyl Tour и Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко в Facebook.

Причиной возобновления пожара является сильный ветер.

"Вновь открыт огонь в Чернобыльской зоне", - сказано в сообщении.

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Также он сообщил, что в зоне отчуждения поднялась буря.

"Песчаная буря раздувает очаги тления до открытого огня во многих местах. Также есть новые возгорания на территории Биосферного заповедника неподалеку Дитяток", - добавил Емельяненко.

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Напомним, в начале апреля в Чернобыльской зоне начались масштабные лесные пожары из-за поджога.

Как сообщалось ранее, в Министерстве внутренних дел заговорили о ужесточение ответственности для "сталкеров", которые проникают в Чернобыльскую зону за экстремальными впечатлениями.