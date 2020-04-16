В Чернобыльской зоне снова начался пожар
Также сообщается, что в зоне отчуждения поднялась буря
В Чернобыльской зоне отчуждения снова начался пожар. Об этом сообщил директор Chornobyl Tour и Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко в Facebook.
Причиной возобновления пожара является сильный ветер.
"Вновь открыт огонь в Чернобыльской зоне", - сказано в сообщении.
Также он сообщил, что в зоне отчуждения поднялась буря.
"Песчаная буря раздувает очаги тления до открытого огня во многих местах. Также есть новые возгорания на территории Биосферного заповедника неподалеку Дитяток", - добавил Емельяненко.
Напомним, в начале апреля в Чернобыльской зоне начались масштабные лесные пожары из-за поджога.
Как сообщалось ранее, в Министерстве внутренних дел заговорили о ужесточение ответственности для "сталкеров", которые проникают в Чернобыльскую зону за экстремальными впечатлениями.