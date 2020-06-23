В Чернобыльской зоне потушили пожар

Тушение пожара в Чернобыльской зоне ГСЧС в Киевской области

Возгорание произошло в воскресенье, 21 июня

В Чернобыльской зоне после возгорания потушили лесной пожар. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по управлению зоной отчуждения.

Согласно сообщению, сегодня, 23 июня, в 07:38 в зоне отчуждения был потушен пожар на территории Лубянского лесничества. Подразделения ГСЧС и работники лесных пожарных станций потушили пылающий травяной покров, лесную подстилку и поваленные деревья в районе села Ильинцы.

Всего к тушению пожара было привлечено 12 единиц техники и 60 человек.

Также отмечается, что на месте пожара продолжают дежурить спасатели.

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Напомним, 21 июня, в ГСЧС поступила информация, что в зоне отчуждения и безусловного отселения вблизи с. Ильинцы на территории Лубянского лесничества произошло возгорание лесной подстилки.