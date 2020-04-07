В Чернобыльской зоне до сих пор продолжается ликвидация пожара на 10 гектарах леса

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Сейчас вертолетами ГСЧС проводится воздушная разведка

В Зоне отчуждения и обязательного отселения продолжается ликвидация лесного пожара. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"По состоянию на 7:00 на территории Котовского лесничества Зоны отчуждения наблюдается пожар травяного настила и лесной подстилки между пгт Полесское и селом Владимировка (10, 16 квартал) на площади около 6,5 га и вблизи села Рудня Осошня (58, 77, 79 квартал) на площади около 4 га. Ситуация полностью контролируемая. Работы продолжаются", - сказано в сообщении.

К тушению привлечено 120 человек и 29 единиц техники, в том числе от ГСЧС 54 спасателя и 10 единиц техники, из них один вертолет Ми-8, которым 6 апреля произведено 19 сбросов – 38 т воды, всего с начала работ авиацией ГСЧС осуществлен 61 сброс - 174 т воды.

В настоящее время вертолетами ГСЧС проводится воздушная разведка.

Напомним, в Киевской области правоохранители установили и задержали злоумышленника, по вине которого огнем уничтожено 5 га лесничества неподалеку от Чернобыля.