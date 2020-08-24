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В Черниговской области в общежитии военного полигона "Десна" прогремел взрыв, есть погибший и раненые

Последствия взрыва в учебном центре "Десна" Учебный центр " Десна"

Один военный погиб, еще двое и одна гражданская получили травмы

В Черниговской области на территории 169-го Учебного центра "Десна" в одном из общежитий произошел взрыв, в результате которого один военный погиб, еще двое получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба полигона в Facebook.

Согласно сообщению, сегодня, 24 августа, около 17:30, во внеслужебное время, в одном из общежитий, в результате личной халатности и пренебрежения мерами безопасности военнослужащих, произошел взрыв.

Как отмечается, в результате инцидента один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения различной степени тяжести. Также пострадала гражданская девушка, которая находилась в гостях у одного из служащих. Сейчас все раненые находятся в тяжелом состоянии.

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Напомним, в начале августа в трехэтажном неэксплуатируемом здании Чернигова произошел пожар, после чего прогремел взрыв. Пожар добрался до газового баллона, который в результате взорвался, и на втором этаже разрушил межэтажные перекрытия, кровлю и наружную стену здания.

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