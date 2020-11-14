В Черниговской области сотрудников рыбохраны разоблачили на браконьерстве

У злоумышленников нашли тушу бобра и лосиное мясо

На Черниговщине правоохранители разоблачили незаконную охоту, которую осуществляли служащие столичной рыбоохраны. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что злоумышленниками оказались один из государственных инспекторов столичного государственного учреждения, который был в сговоре со сторожем одного из ее объектов. Для вывоза добычи в Чернигов сообщники использовали служебную машину.

Как сообщают в Нацполиции, при осмотре места происшествия следователи обнаружили и изъяли из салона автомобиля тушу свежезабитого животного, внешне похожего на бобра, и десять полиэтиленовых пакетов с мясом, вероятно, лосиным, что установит экспертиза. Кроме того, у чиновника рыбоохраны и его сообщника изъяли более 80 голов рыбы, которую также добыли путем браконьерства.

Известно, что в полиции открыли уголовное производство по статье о незаконной охоте, совершенное должностным лицом с использованием служебного положения. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Также правоохранители поставили на штрафплощадку служебную машину злоумышленников. Сейчас устанавливается сумма ущерба.

Новости по теме: В Одессе разоблачили контрабанду 50 кг кокаина из Эквадора

Напомним, недавно во Львовской области разоблачили группу бывших правоохранителей и военных, которая занималась хранением и сбытом наркотиков. Запрещенный товар злоумышленники распространяли среди жителей Стрыйского района.