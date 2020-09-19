В Черниговской области разоблачили чиновника ОГА, который организовал хищение госсредств, выделенных на ремонт коммунальных объектов

Также правоохранители сообщили о подозрении четырем сообщникам

В Черниговской области разоблачили коррупционную "схему", организованную должностными лицами облгосадминистрации, по присвоению государственных средств, которые выделили для ремонт коммунальных объектов. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Согласно сообщению, во время следствия установили, что к организации "схемы" причастны в настоящее время уже бывший начальник одного из управлений Черниговской ОГА и руководитель субъектов хозяйствования.

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Как отмечается, чтобы завладеть деньгами, выделенными на реконструкцию здания терапевтического корпуса областной больницы, очистных сооружений в с. Киселевка Черниговского района, а также на эксплуатационное содержание автомобильных дорог, злоумышленники вносили в акты выполненных работ заведомо недостоверные сведения.

Всего правоохранители доказали причастность злоумышленников к присвоению более 800 тыс. гривен госсредств.

Сейчас бывшему руководителю управления Черниговской ОГА, трем директорам и бухгалтеру коммерческих структур сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением организованной группой лиц), ч. 3 ст. 27 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.

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Напомним, недавно сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили должностных лиц Козинского поселкового совета и управления Госземагентства в Обуховском районе Киевской области, которые осуществили многомиллионные махинации с элитными земельными участками, расположенными в Конча-Заспе.