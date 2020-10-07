В Черниговской области прощаются с тремя погибшими военными в авиакатастрофе Ан-26

Родом из региона были один офицер и два курсанта

В Черниговской области прощаются со старшим лейтенантом Олегом Козаченко из города Городня, курсантом из Чернигова Дмитрием Донцом и курсантом из села Журавка Николаем Никитченко, которые погибли в авиакатастрофе Ан-26 в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Черниговской облгосадминистрации.

Отмечается, что церемония прощания с курсантом летного факультета ХНУВД им. Ивана Кожедуба Дмитрием Донцом состоялась в Военно-музыкальном центре Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в Чернигове. Как сообщают в ОГА, проститься с земляком пришли сотни черниговцев, а на плацу Военно-музыкального центра Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины выстроились военнослужащие.

Напомним, 25 сентября вблизи города Чугуева разбился военный самолет Ан-26, на борту которого находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил.

В результате авиакатастрофы погибли 26 человек, среди которых курсанты и представители офицерского состава. Один курсант-третьекурсник выжил.

Ранее, 30 сентября во Львовской области простились с курсантом Виталием Ольховым, который скончался в больнице после авиакатастрофы.

Вчера, 6 октября, в Харькове на Майдане свободы простились с погибшими в катастрофе военного самолета Ан-26, которая произошла 25 сентября под Чугуевом.