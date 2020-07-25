В Черниговской области произошел взрыв возле автомобиля, есть погибший

Взрыв случился вблизи автомобиля ГУНП в Черниговской области

Правоохранители открыли дело по статье "Умышленное убийство"

В Нежине Черниговской области погиб 53-летний мужчина в результате взрыва вблизи собственного автомобиля. Об этом сообщает Общественное со ссылкой на пресс-секретаря Нежинского отдела полиции.

Как отмечается, трагический инцидент случился накануне вечером 24 июля.

"Недалеко от одного из кафе, ближе к гаражам, мужчина был возле собственного автомобиля, где вчера вечером произошел взрыв. Что именно взорвалось, устанавливает следствие. Труп мужчины полицейские нашли возле автомобиля", - говорится в сообщении.

Известно, что погибший мужчина 1967 года рождения работал 10 лет водителем в Нежинской районной раде. По словам председателя райсовета Олега Бузуна, мужчина, вероятно, подошел к своему авто и что-то чинил, во время чего взорвался опасный предмет.

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"Что именно (взорвалось - ред.), пока неизвестно. Думаю, это был несчастный случай", – отметил Бузун.

Отметим, накануне ночью на улице Богуна в Нежине работали следователи и эксперты. В результате было открыто уголовное производство за частью 1 статьи 115 (умышленное убийство).

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Напомним, на этой неделе, 22 июля, в центре Киева взорвался и загорелся автомобиль, после чего огонь перешел на еще одну машину.

Также за день до этого еще один взрыв произошел близ одной из столичных станций метро. Позже на рынке "Минский" взрывотехники обнаружили и обезвредили два самодельных взрывных устройства.