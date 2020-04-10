В Черниговской области произошел масштабный лесной пожар, огонь уничтожил почти 200 гектаров

Для его тушения были задействованы 2 самолета АН-32п специального авиационного отряда ГСЧС Украины

В селе Сорокошичи Козелецкого района Черниговской области спасатели пытаются ликвидировать масштабный пожар на территории ГП "Черниговский военный лесхоз", который уже уничтожил почти 200 гектаров леса.

Об этом сообщает управление ГСЧС Украины в Черниговской области.

Как отмечается, площадь, пройденная огнем, составила около 195 га, из них 28 га верховым пожаром.

В настоящее время проводятся работы по ограничению распространения и ликвидации очагов горения.

"К тушению пожара привлечены 180 сотрудников и 48 единиц техники, из них от УГСЧС - 29 единиц техники, 82 человека личного состава", - говорится в сообщении.

Кроме этого, для тушения пожара были задействованы 2 самолета АН-32п специального авиационного отряда ГСЧС Украины, к тому же авиацией ГСЧС Украины было осуществлено 6 сбросов 48 тонн воды.

Новости по теме: Правоохранители объявили о подозрении мужчине, который спровоцировал пожар на территории Зоны отчуждения

Как сообщалось ранее, 9 апреля, в городе Боярка загорелась электроподстанция "Укрзализныци" в результате возгорания масла в трансформаторной будке.

Также отмечалось, что спасатели уже почти неделю пытаются потушить пожары, которые вспыхнули в минувшую субботу в Чернобыльской зоне.