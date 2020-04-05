В Черниговской области первый человек умер от коронавируса
Умерший пытался сбежать из больницы, но правоохранители вернули его в медучреждение
В Черниговской области, в Борзнянской райбольнице, скончался мужчина, у которого ранее диагностировали COVID-19.
Об этом сообщает полиция Черниговской области.
Как отмечается, в ночь с 3 на 4 апреля мужчина пытался сбежать из больницы, однако полицейские и медики совместными усилиями вернули его в лечебное учреждение.
По данным правоохранителей, после того, как мужчина покинул медучреждение и вернулся обратно, он не контактировал с другими лицами.
Известно, что он умер от осложнений болезни.
"Полиция продолжает нести службу по охране мест лечения COVID-19. Также правоохранители контролируют соблюдение установленных карантинных ограничений на территории Черниговской области", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, 28 марта в Черниговской области подтвердили первый случай заражения коронавирусом.
Позже появилась информация, что первый больной COVID-19 в Черниговской области контактировал с более, чем сотней людей.