В Черниговской области начальника аппаратного полка связи разоблачили на хищении военное имущество более чем на 200 тысяч гривен

Похищенное имущество удалось вернуть

В Черниговской области сообщено о подозрении в тайном похищении военного имущества начальнику аппаратного полка связи. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.

Согласно сообщению, в конце октября 2020 года указанное служебное лицо, имея доступ к военному имуществу, присвоило два специальных переносных компьютера общей стоимостью более 200 тыс. грн.

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Как отмечается, в результате таких действий радиорелейная станция, которая предназначена для передачи и приема цифровой информации на значительные расстояния, была разукомплектована и потеряла возможность выполнять задачи по назначению.

Известно, что благодаря принятым мерам похищенное имущество удалось вернуть. Сейчас досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения, устанавливаются причины и условия совершения преступления.

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Напомним, недавно Министерство обороны Украины провело предварительное расследование информации о возможных злоупотреблениях при перевозке тел погибших украинских защитников, обнародованных в программе журналистки Янины Соколовой.