В Черниговской области чиновника райгосадминистрации разоблачили на организации подкупа избирателей

В машине чиновника обнаружили списки избирателей и 66 тыс. грн

В Бахмаче Черниговской области правоохранители проверяют причастность одного из руководителей райгосадминистрации к организации подкупа избирателей. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Черниговской области.

Отмечается, что полицейские установили возможную причастность чиновника к организации подкупа избирателей. Правоохранители провели обыски в автомобиле чиновника и обнаружили деньги и списки избирателей. По данным полиции, они свидетельствуют об организации сети скупки голосов в пользу одной из политических сил и кандидата в депутаты в парламент по округу №208.

В целом было изъято изъято списки избирателей с указанием так называемых "десятников", а также 66 тыс. грн. По предварительным подсчетам правоохранителей, сеть охватывает более 5 тыс. человек.

Сейчас известно, что в полиции открыли уголовное производство по статье о подкупе избирателей. Если вина чиновника будет доказана, ему грозит до 6 лет лишения свободы. Правоохранители устанавливают причастных лиц.

Ранее сообщалось, что в Украине открыли 156 уголовных производств о нарушении избирательного законодательства и избирательного процесса. Наибольшее количество сообщений о вероятных нарушениях зафиксировано в Киевской области.