В Чернигове разоблачили пропагандиста, который распространял информацию о доминировании так называемого "славянского государства"

Сейчас проверяют информацию о сотрудничестве злоумышленника со спецслужбами РФ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили гражданина одной из постсоветских стран, который пытался создать в Чернигове местный центр "агитаторов агрессивной войны". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, иностранец, который проживал в нашем государстве, распространял через интернет призывы к противоправным действиям. В частности, он размещал на собственной интернет-странице материалы о якобы доминировании так называемого "славянского государства" над другими народами.

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Кроме этого, злоумышленник распространял дискриминационные статьи, где унижалась честь и достоинство представителей одного из национальных меньшинств. Установлено, что он принадлежал к одной из радикальных группировок, которая была создана на территории РФ.

Как отмечается, было задокументировано, что агитатор занимался активным поиском на территории региона сообщников и единомышленников для привлечения к пропагандистским мероприятиям.

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Во время обысков по адресам проживания и в автомобиле злоумышленника обнаружили компьютерную технику и документальные материалы с доказательствами противоправной деятельности. Также изъято огнестрельное оружие без соответствующих разрешительных документов.

Сейчас идет следствие в рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ст. 436 (пропаганда войны) Уголовного кодекса. Решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении и избрании судом меры пресечения.

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Напомним, ранее группа молодых людей в Чернигове избила директора стадиона имени Ю. Гагарина Александра Овчаренко, после чего выбросила его в мусорный бак.