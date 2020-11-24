В Чернигове избили и бросили в мусорный бак директора стадиона

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Утром около 30 представителей "ультрас" с символикой ФК "Десна" пришли в кабинет директора

Группа молодых людей в Чернигове избила директора стадиона имени Ю. Гагарина Александра Овчаренко, после чего выбросила его в мусорный бак. Об этом пишет "Укринформ" со ссылкой на комментарий пресс-секретаря Черниговского отдела полиции Натальи Слабеняк.

"На линию 102 сегодня поступило сообщение, что на стадионе происходят хулиганские действия. На место выехала следственно-оперативная группа, которая сейчас выясняет все обстоятельства произошедшего", - рассказала Слабеняк.

По информации "Общественное Чернигов", сегодня утром около 30 представителей "ультрас" с символикой ФК "Десна" пришли в кабинет и. о. директора стадиона имени Гагарина Александра Овчаренко. Мужчину вывели на улицу, разбили голову и бросили в мусорный бак. После этого молодые люди сели по машинам и уехали оттуда.

Овчаренко был назначен на эту должность 18 ноября. Тогда появилась информация о том, что он хочет запретить "Десне" проводить на стадионе домашние матчи. Сам Овчаренко эти обвинения отверг.

Напомним, ранее в Донецкой области жестоко избили бывшего депутата Волновахского районного совета Владимира Грабовенко. По предварительной информации, у пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму, перелом руки и ноги.