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В Черкасской области задержали группу злоумышленников, которые требовали деньги у предпринимателей

Полиция продолжает поиски одного из исполнителей

Правоохранители Черкасской области задержали группу лиц за вымогательство денежных средств у предпринимателей. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что в течение длительного времени на территории одного из черкасских рынков группа лиц занималась вымогательством денежных средств у предпринимателей и других торговцев, угрожая при этом физической расправой, уничтожением имущества и препятствованием в работе.

Во время оперативных следственных действий были задержаны члены и организатор группы. У фигурантов были изъяты денежные средства, огнестрельное и холодное оружие, а также долговые расписки.

Сейчас двое участников преступной группы задержаны в порядке статьи 208 Уголовно процессуального кодекса Украины. Организатору и исполнителям сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 189 "Вымогательство" Уголовного кодекса Украины.

Полиция продолжает поиски одного из исполнителей.

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Напомним, ранее правоохранители разоблачили и задержали в Виннице преступную группировку на вымогательстве у предпринимателя 19 тысяч долларов США. По информации следователей, организатором группировки выступил 35-летний ранее судимый криминальный "авторитет" - житель региона.

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