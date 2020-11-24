В Черкасской области в результате ДТП погибли 2 человека, один из них - ребенок

Смертельное ДТП в Чергиговской области ГСЧС

На данный момент проводятся работы по разрезанию поврежденного автомобиля

На дороге Стрый-Кропивницкий-Знаменка в Уманском районе Чергиговской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека, один из них - ребенок. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что во время ДТП, автомобиль Део-Ланос был зажат между двумя грузовиками Скания и Мерседес.

Сейчас на месте происшествия работает дежурный караул Уманской пожарно-спасательной части. Проводятся работы по разрезанию поврежденного автомобиля и установке количества людей, которые на время столкновения находились в салоне легковушки.

По предварительной информации погибли два человека, среди которых один ребенок.

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Напомним, ранее неподалеку польского села Бабск в результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое граждан Украины. Предварительной причиной смертельного ДТП считают мокрую и скользкую дорогу и превышение безопасной скорости движения.