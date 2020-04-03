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В Черкасской области СБУ помешала вывозу за границу 10 тыс. респираторов

Средства индивидуальной защиты пытались незаконно вывезти в одну из стран ЕС

В Черкасской области сотрудники Службы безопасности Украины помешали незаконному вывозу из страны в ЕС партии респираторных масок. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. 

Согласно сообщению, местный житель, несмотря на введенные ограничения в связи с эпидемиологической ситуацией в Украине, наладил поставки респираторных масок в одну из стран ЕС.

Как отмечается, правоохранители перехватили очередное международное почтовое отправление, сформированное злоумышленником. Во время таможенного досмотра была обнаружена партия медицинских масок.

По информации СБУ, в ближайшее время делец планировал переправить свыше 10 тыс. респираторных масок, которые оценил в 2,5 евро за штуку. По предварительным подсчетам злоумышленник планировал нажиться на более 700 тыс. гривен.

Напомним, Кабинет министров обязал работников торговли, аптек и банков выдавать посетителям маски во время карантинного периода в стране.

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