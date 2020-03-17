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В Черкасской области отец задушил троих детей и покончил с собой

Иллюстративное изображение Нацполиция

По факту убийства трех детей в Чернобаевском районе открыто уголовное производство

В селе Приднепровское Чернобаевского района Черкасской области в частном доме обнаружили тела трех детей в возрасте от четырех до девяти лет со следами удушения. Об этом сообщает пресс-служба полиции области. 

Отмечается, что в доме полицейские обнаружили тела троих детей в возрасте от четырех до девяти лет, со следами удушения. Проводя осмотр места происшествия, в придомовой постройке полицейские обнаружили отца погибших детей, который, вероятно, наложил на себя руки через повешение.

Сотрудники полиции продолжают работать на месте происшествия, все обстоятельства выясняются. По данному факту возбуждено уголовное производство по статье "Умышленное убийство малолетнего ребенка", двух или более лиц Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Киеве мужчина убил 2-летнего ребенка

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