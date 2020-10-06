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В Черкасской области на взятке задержали чиновника и полицейского

Сейчас решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении

Следователи задержали чиновника и полицейского на взятке в 3 500 долларов за непривлечение к уголовной ответственности третьего лица. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Чиновник совместно с бывшим правоохранителем требовали и получили от физического лица 3500 долларов США взятки за непривлечение к уголовной ответственности по факту соучастия в незаконном завладении транспортным средством", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются следственные действия, решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении.

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Напомним, ранее на Волыни правоохранители разоблачили городского голову и двух его сообщников, организовавших "схему" вымогательства средств за несоздание препятствий при строительстве многоквартирного жилого дома.

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