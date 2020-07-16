В Черкассах задержали депутата, который заказал убийство заместителя городского главы

Заместитель городского головы Черкасс Юрий Ботнар Фото из открытых источников

Депутат приказал убить Юрия Ботнаря из-за личного конфликта с ним

В четверг, 16 июля, задержали депутата Черкасского городского совета за организацию заказного убийства заместителя городского главы города Черкасс. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Так, по данным следствия, один из депутатов Черкасского городского совета организовал умышленное убийство заместителя городского главы. Для этого он нашел посредника, которому поручил подобрать исполнителя убийства и оплатил задаток. Отмечается, что причиной такого поступка депутата стал личный конфликт с заместителем и корыстные мотивы.

Для задержания заказчика правоохранители провели спецоперацию, во время которой они имитировали убийство должностного лица, а после передачи денег разоблачили организатора.

Задержание депутата Черкасского горсовета Офис Генерального прокурора

Задержание депутата Черкасского горсовета Офис Генерального прокурора

В результате депутат был задержан за организацию умышленного убийства заместителя городского главы города Черкасс (ч. 1 ст. 14, п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Решается вопрос об уведомлении злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Заметим, в случае доказательства вины депутату грозит наказание виде лишения свободы от 10 до 15 лет.

Напомним, перед этим городской глава Черкасс Анатолий Бондаренко заявил об исчезновении его заместителя Юрия Ботнаря. В частности, политик заверил, что мужчину не видели со вчерашнего вечера, кроме того, он перестал выходить на связь.