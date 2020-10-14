В Черкассах произошла утечка 100 000 тонн азотных удобрений. Видео

Утечка удобрений в Черкассах Фото из открытых источников

Утечка удобрений вызвала загрязнение земель

Во вторник, 13 октября, в Черкассах произошла утечка примерно 100 тысяч тонн карбидно-аммиачной смеси, что загрязнило прилегающую территорию в радиусе одного километра. Об этом сообщает пресс-служба полиции Черкасской области.

Как отмечается, утечка жидких азотных удобрений КАС-32" с массовой долей азота 32% произошла на улице Героев Холодного Яра Черкасс. Причиной этого стала разгерметизация резервуара объемом 5 тысяч кубических метров, в котором хранились удобрения.

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По предварительной информации, вытекло примерно 100 тысяч тонн смеси. Для ликвидации утечки, жидкое удобрение перегрузили в другой резервуар с помощью грузовых автомобилей. После чего пятно засыпали землей.

Остановить утечку удалось примерно в 19: 20, однако ликвидировать последствия аварии спасатели смогли в полночь.

В результате следователи начали досудебное расследование по факту загрязнения земель (часть 1 статьи 239 УК Украины).

Напомним, ранее на заводе "Азот" в Северодонецке произошла утечка химикатов. По предварительной информации, инцидент вызвал прорыв трубы, в результате чего вылилось 300 литров аммиачной воды.