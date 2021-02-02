В Черкассах чиновник горсовета набросился с кулаками на журналиста: Потерпевший заявляет о более 10 ударов в область головы

В Черкасской области чиновник совершил нападение на журналиста одного из местных телеканалов Фото из открытых источников

Журналист связывает нападение со своей профессиональной деятельностью

На Черкасщине чиновник горсовета напал и избил журналиста ТРК "Антенна" Валерия Воротника. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

"Фото иллюстрирует сегодняшнее чрезвычайное происшествие в Черкассах. Владимир Воротник, руководитель ТРК "Антенна" информирует о нападении на него чиновника черкасской мэрии", - отметил Томиленко.

Фото Валерий Воротник

По словам самого потерпевшего, инцидент произошел прямо в редакции телеканала с участием начальника управления инспектирования горсовета Станислава Коломийца.

"Нападение на меня Коломийца и его охранника, разгром редакции "Антенны". Ворвались в помещение, напал сзади, когда я работал за компом. Пока оправился, получил с десяток ударов по голове", - рассказал Воротник на своей странице в Facebook.

При этом он добавил, что когда начал оказывать сопротивление, на помощь чиновнику пришел его подельник. Тогда они начали наносить удары с обеих сторон.

По словам потерпевшего, причиной конфликта могло быть его обвинение должностного лица Коломийца в использовании видеоматериалов телекомпании без сохранения авторского права редакции.

Сейчас на месте инцидента работают правоохранители.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада одобрила законопроект, согласно которому штрафы из-за нападения на журналистов увеличатся. Препятствование профессиональной деятельности отныне будет караться штрафом от 8500 до 17 тысяч гривен, арестом на срок до 6 месяцев или ограничением свободы на срок до 3 лет.