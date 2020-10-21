В Черкассах бывший муж и мать женщины пытаются отобрать у нее ребенка и бизнес

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В Черкассах бывший муж Любови Пироженко начал отношения с ее матерью и пытается отобрать у бывшей жены общего ребенка и бизнес. Женщина добилась открытия уголовных дел против мужа и матери, однако они не расследуются. Об этом она рассказала в видеообращении к правоохранительным органам.

"Я обращаюсь к общественности города Черкассы, к главе области, к руководителю МВД Украины, ко всем неравнодушным и тем, кто может мне помочь. Я беспокоюсь за свою жизнь и жизнь своего ребенка. Если со мной или с моим ребенком что-то случится, я хочу, чтобы вы знали, что ответственность за это несет мой бывший муж - Пироженко Александр и моя мать - Подгорняк Нина", - заявила Любовь Пироженко.

По словам женщины, в браке с Александром Пироженко она была с 2013 года. Впоследствии выяснилось, что тот вступил во внебрачные отношения с матерью Любови 1958 года рождения. В январе мать женщины избила ее, в результате чего Любовь Пироженко получила серьезные травмы.

"Сейчас мне стало известно, что моя мать и мой бывший муж имеют намерение уколоть мне наркотические вещества и забрать моего ребенка. Они распространяют обо мне сплетни о том, что я якобы употребляю наркотические вещества, что я якобы поступила в какую-то секту. Мне поступали угрозы, были попытки похищения ребенка из детского сада. Мой муж рейдерским образом забрал у меня бизнес", - рассказывает женщина.

Защита Любови Пироженко просит руководство областной полиции и МВД расследовать уголовные дела и защитить ее и ребенка от незаконных посягательств бывшего мужа и матери.