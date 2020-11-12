В Черкассах больную COVID-19 роженицу не пустили в больницу: Ребенка родила на улице

С 2021 года роды будут стоить от 36 тыс. до 194,5 тыс. грн Фото из открытых источников

В больнице пообещали провести расследование, но вину возлагают на новоиспеченного отца

В Черкассах женщина родила ребенка в экстремальных условиях — ночью под дверью областной больницы, так как отделение для пациентов с COVID-19 оказалось закрытым. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что житель Черкасс Александр Киркич привез инфицированную коронавирусом жену Евгению в областную больницу, где принимают пациентов с положительным тестом на COVID-19. Однако дверь никто не открыл.

"У меня уже доходило до истерики: кричать не было смысла, здесь никто не открывает. Мы звонили, я трижды бегал к девушкам на другой вход, они также ничем не помогли. Я просил о помощи, у меня жена рожала", — рассказал Александр.

По его словам, роды на улице приняла врач, которая успела приехать из дома в больницу.

"Я уже видел, как появлялась головка. Как раз она подъехала", - сказал он.

Сразу после рождения ребенка из больничного корпуса вышла бригада, а пуповину перерезали уже в родильном зале.

"Они неспешно шли. Знаете, что меня больше всего удивило? Все были очень медлительны, за исключением врача, которая ехала. Все были очень медленные, никто не спешил, у всех все было хорошо", — рассказал мужчина.

В областной больнице пообещали провести расследование по данному факту. Однако предварительно возлагают ответственность на мужа роженицы, который, по их словам, должен был вызвать скорую помощь или обратиться в перинатальное отделение вместо общего приемного отделения.

Заместитель главного врача Черкасской областной больницы Наталья Лакуста добавила, что задержка с медиками вышла из-за защитных костюмов, процесс надевания которых требует определенного времени.

"Со слов персонала, спустились через 20 минут из приемного ковидного. Потому что мужчина пришел в приемное отделение, где принимают всех больных. Он пришел и сказал, что женщина рожает. Ему сказали, что надо приехать в другое приемное отделение, расположенное рядом", — пояснила врач.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в Украине зафиксировано 11 057 новых случаев COVID-19 (среди них 428 детей и 564 медработника), смогли выздороветь 6235 пациентов, а жертвами болезни стали 198 человек.