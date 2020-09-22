В Чехии к 4,5 годам приговорили эксчлена НВФ "ДНР"

НВФ обвинили Украину в срыве инспекции в Шумах Фото из открытых источников

Прокуратура не смогла доказать его причастность к терроризму

Суд Праги приговорил к 4,5 годам бывшего члена незаконных вооруженных формирований так называемой "Донецкой народной республики" Алексея Фадеева. Об этом пишет novinky.cz.

В частности, суд признал его виновным в помощи НВФ, однако прокуратура не смогла доказать его причастность к терроризму (фигуранту грозило до 20 лет).

Фадеев свою вину не признал и заявил, что находился на оккупированной территории, чтобы "помогать людям против фашистов".

"Не удалось доказать, что подсудимый был человеком, который принимал участие в активных боевых действиях, и что он стрелял в военнослужащих украинской армии", - заявил судья.

Суд считает, что фигурант находился лишь на вспомогательных должностях. Также было установлено, что с 2014 по 2016 год он несколько раз ездил на Донбасс, признавшись, что был вовлечен в охрану и патрулирование, но стрелял только во время учений.

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Напомним, ранее в Харьковской области контрразведчики разоблачили бывшего члена незаконных вооруженных формирований, который сейчас является действующим военнослужащим украинских Вооруженных Сил. Известно, что в октябре 2014 года мужчина по собственной инициативе прекратил участие в незаконных вооруженных формированиях, вернулся в Харьковскую область и впоследствии вступил в ряды Вооруженных Сил Украины.