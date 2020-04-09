В церкви в Днепропетровской области, где произошла вспышка COVID-19 среди прихожан, провели обыски

Обыски в церкви на Днепропетровщине Патрульная полиция Днепропетровской области

Также открыто уголовное производство

Среди прихожан церкви "Новое поколение" в Днепропетровской области установлен 21 случай инфицирования коронавирусом. По факту нарушения санитарных правил в церковной библейской школе полиция Першотравенска открыла уголовное производство и провела обыски с изъятием вещественных доказательств. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской полиции.

"8 апреля полицейские уголовного розыска под процессуальным руководством местной прокуратуры провели санкционированный судом обыск и изъяли из помещения школы вещественные доказательства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе обыска были изъяты видеорегистратор наружного наблюдения, журналы посещения, два системных блока, винчестеры, флеш-носители, карты памяти, документация.

Извлечение информации с электронных носителей происходит при технической поддержке сотрудников киберполиции, после чего будут установлены все обстоятельства правонарушения.

"Следователем Першотравенского отделения полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений)", - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы сроком до трех лет. Сейчас продолжаются следственные действия.

Напомним, председатель Днепропетровского областного совета Святослав Олейник заявил, что источником вспышки коронавируса в Днепропетровской области стало собрание баптистов в Першотравенске. Впрочем сами представители Всеукраинского союза церквей евангельских христиан-баптистов отрицают свою причастность к вспышке.