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В центре Одессы устроили стрельбу, есть раненые

В результате инцидента оба его участника получили огнестрельные ранения

В Одессу неизвестные мужчины устроили стрельбу в ресторане, в результате чего оба получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

"18 сентября, в одном из одесских ресторанов произошла стрельба между двумя мужчинами, личности которых сейчас устанавливаются. Грубо нарушив общественный порядок, правонарушители пытались скрыться с места происшествия, однако были задержаны работниками СБУ", - говорится в сообщении.

В результате инцидента оба его участника получили огнестрельные ранения, их жизни ничего не угрожает.

В СБУ отметили, что во время стрельбы пули попали даже в окна противоположного дома. Устроили ее выходцы из кавказского региона.

По информации следователей, участники конфликта относятся к одной из организованных преступных группировок региона.

По факту хулиганства с применением оружия начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. На месте продолжают работать следователи.

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Напомним, недавно в Никополе (Днепропетровская область) произошла стрельба, в результате которой погибли два человека. Полиция открыла уголовное производство.

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