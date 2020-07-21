В центре Луцка мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус с пассажирами

Нацполиция Волынской области

В области введен оперативный план "Заложник"

В Луцке во вторник утром мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус с пассажирами. Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Волынской области.

"Сегодня утром поступило сообщение на линию "102" о том, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие", - говорится в сообщении.

В области введен оперативный план "Заложник". Уточняется, что территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан. На месте работают все службы полиции.

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