В центре Харькова упал строительный кран

Обошлось без пострадавших

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Строительный кран упал в центре Харькова и задел вагончик строителей, проводится проверка. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области, передает "Укринформ".

"Так, днем по переулку Банный, 1, что возле улицы Университетской в центре Харькова, упал строительный кран. Стрела крана задела вагончик строителей. Часть конструкции согнула металлический строительный забор", - отметили в отделе.

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К счастью, нет пострадавших. Информация о происшествии внесена в Единый учет, проводится проверка.

"Строители, которые присутствуют на месте происшествия, объясняют факт технической неисправностью части крана", - отметили в полиции.

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