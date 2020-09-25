В центре Харькова подстрелили женщину и угнали ее авто

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Для розыска и задержания злоумышленников в городе введена в действие полицейская операция " Сирена"

Полиция Харькова устанавливает обстоятельства нападения на женщину в центре города, передает полиция Харьковской области в Facebook.

"В результате происшествия 38-летняя потерпевшая получила ранение руки. Сейчас она доставлена в больницу. Нападавшие скрылись с места преступления на автомобиле BMW, принадлежащем женщине. Для розыска и задержания злоумышленников в городе введена в действие полицейская операция "Сирена", - говорится в сообщении.

Отмечается, что информация о звуках выстрелов вблизи станции метро "Научная" поступила в полицию около 13:05.

По предварительным данным, неизвестные совершили нападение на женщину, ранили ее из неустановленного оружия и скрылись на автомобиле потерпевшей. Через некоторое время машину нашли на улице Минской. Возможно, злоумышленники пересели на другое транспортное средство.

Сейчас полицией Харькова принимается комплекс необходимых мер для установления местонахождения нападавших.

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