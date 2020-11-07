В центре Харькова легковушка "влетела" на островок безопасности, трое человек пострадали

Среди пострадавших есть 9-летний мальчик

В центре Харькова водитель легковушки наехал на пешеходов, которые находились на островке безопасности, в результате чего трое человек пострадали. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

Отмечается, что 22-летний водитель автомобиля "Volkswagen" не справился с управлением и допустил наезд. В результате инцидента пострадали 48-летний мужчина, 9-летний мальчик и неустановленная женщина в возрасте около 50 лет. Их госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Сейчас правоохранители осуществляют осмотр места происшествия и устанавливают все обстоятельства аварии. Об открытии уголовного производства пока не сообщается.

Напомним, недавно в Черниговской области произошло смертельное ДТП, в результате которой погибли два человека. По данным правоохранителей, трагедию спровоцировал руководитель одной из местных прокуратур Черниговской области.

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Ранее сообщалось, что в Полтавской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб прокурор Сумской местной прокуратуры, его жена и малолетняя дочь. Тогда мужчину, который был за рулем грузовика, доставили в местную больницу.