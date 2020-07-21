В центр Луцка стягивают военную технику из-за захвата автобуса

В центр Луцка стягивают военную технику "Под прицелом"

Также замечено несколько десятков человек в бронежилетах, которые направляются к месту событий

В центр Луцка, где утром 21 июля был захвачен пассажирский автобус, стягивается военная техника, в частности, бронированные транспортно-боевые машины (БТР). Об этом сообщает местное издание "Под прицелом".

Отмечается, что движение в центре города перекрыто. Захваченный автобус по маршруту "Берестечко-Красниловка" стоит посреди Театральной площади с разбитыми окнами. Внутри него находятся люди.

На кадрах второго видео видно, как несколько десятков человек в бронежилетах направляются к месту событий.

Напомним, 21 июля в центре Луцка на Театральной площади, мужчина со взрывчаткой и оружием захватил маршрутку. По словам очевидцев происшествия, выстрелы звучали каждые 10 минут.

Позже преступник заявил, что в городе есть еще один автобус с заложниками и в другом людном месте спрятана взрывчатка. Также появилось видео с места событий.

Президент Украины Владимир Зеленский взял дело под личный контроль, а министр МВД Арсен Аваков экстренно вылетел на Волынь для координации действий по освобождению заложников.

Правоохранители установили личность злоумышленника. Против него открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 147 (Захват заложников) Уголовного кодекса Украины.

В ходе переговоров преступнику предлагалось передать воду для заложников, поскольку автобус долго стоял на жаре, однако тот отказался.