В брюссельской ратуши много лет находился шедевр: работники случайно обнаружили известную картину Жака Йоардаенса

Исследование ученых картины Королевского музея изобразительных искусств в Бельгии Фото исследователей картин

На полотне изображены святые: младенец Иисус с Иосифом, Марией и ее матерью Святой Анной.

В Брюсселе в здании мэрии в течение 60 лет находилась древнейшая копия известной картины художника Жака Йоардаенса, ее обнаружили во время инвентаризации. Об этом сообщает BBC.

Как отмечается, оригинал картины был написан художником в начале 16 века. С тех пор появилось много копий, впрочем самым древним, по данным Королевского института культурного наследия, признали экземпляр, оказавшийся в городской ратуше Сен-Жиля.

По словам старшего куратора Королевского музея изящных искусств Бельгии Джооста Уандера Аувера открытие древнейшей копии искусства мирового наследия дало возможность "лучше понять материальный генезис более поздних версий".

Во время детального исследования работы обнаружили использование одинакового материала Жаком Йоардаенсом и еще одним известным художником эпохи барокро Энтони Ван Дейком. "Это усиливает гипотезу... что молодые Йордаенс и Ван Дейк одновременно были активными в студии [Питера Павла] Рубенса", - отметил ученый.

Примечательно, картина украшала помещение мэрии в Брюсселе в течение 60 лет. Ее нашли после проведения инвентаризации, состоявшейся в 2019 году, и отправили на реставрацию. Уже в 2021 году полотно пополнит коллекцию произведений Жака Йоардаенса в Королевском музее изящных искусств в Бельгии.

Ученые предполагают, что вероятной датой создания полотна, представляет собой древнейшую копию шедевра, можно считать 1617-1618 года. Другие варианты известной картины с изображением Марии, Иисуса, Иосифа и Святой Анны находятся по всему миру: в Метрополитен-музее Нью-Йорка, Эрмитаже Санкт-Петербурга и Alte Pinakothek в Мюнхене.

Напомним, что ранее на аукционе продали картину британского уличного художника за 9,8 млн долларов. Название полотну художник дал "Покажите мне Моне" является отсылкой к творчеству француза Клода Моне.