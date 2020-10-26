В Броварах женщина пыталась скупить голоса избирателей за 200 гривен

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Для получения денег женщина требовала предъявить фото бюллетеня

Правоохранители сообщили о подозрении женщине, которая пыталась скупить голоса избирателей во время местных выборов 25 октября, за 200 гривен. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

"Во время проведения местных выборов в Броварской отдел полиции поступило сообщение от одного из избирателей о том, что местная жительница преклонного возраста вблизи одного из участков в городе Бровары предлагала прохожим денежное вознаграждение за их голоса за одного из кандидатов, указанных в бюллетенях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для получения денег женщина требовала предъявить фото бюллетеня.

Сейчас полиция открыла уголовное дело по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Украины, по данной квалификацией женщине сообщили о подозрении.

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Напомним, ранее в Одесской области задержали мужчину, который предлагал нескольким десяткам граждан за денежное вознаграждение отдать свой голос на местных выборах. По словам людей, за каждый отданный ими голос мужчина обещал заплатить по 400 гривен.