В Броварах задержали киевлян, незаконно проголосовавших на выборах

Злоумышленники изменили место регистрации

В Броварах правоохранители задержали киевлян, которые незаконно проголосовали на местных выборах. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что злоумышленники сменили место регистрации, однако хозяин квартиры сообщил, что не знает этих людей и не давал им разрешение на регистрацию по месту жительства.

Сейчас с задержанными работают полицейские. В случае доказательства вины, киевлянам грозит лишение свободы на срок от двух до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.

Напомним, сегодня, 17 января, в Броварах, Борисполе Киевской области и в Новгород-Северском Черниговской области проходят повторные выборы городских голов. Избирательные комиссии в городах открылись в 8 утра и будут работать до 20:00.

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Ранее сообщалось, что в ЦИК заявили о невозможности проведения местных выборов на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей в марте этого года. Одной из причин отсутствия выборов называют обстрелы.